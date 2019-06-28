تسعينية تحقق حلمها بدخول السجن لأول مرة

تمكنت البريطانية جوسي بيرد البالغة من العمر 93 عاما من تحقيق حلمها أخيرا بدخول السجن، بعدما قامت بجريمة سرقة واضحة جعلت الشرطة تعتقلها وتقتادها إلى مركز الشرطة المحلي.

ولم تبدِ جوسي أي مقاومة لرجال الشرطة أثناء وضعهم للأصفاد في يدها، بل على العكس تماما كانت الفرحة والابتسامة تعلو محياها.

وقالت جوسي إنها طوال حياتها لم تقم بفعل يستدعي دخولها السجن، وأرادت أن تدخل السجن قبل موتها، فقامت بعمل يدخلها السجن.

وأكدت حفيدة جوسي كلام جدتها، حيث نشرت تغريدة على موقع تويتر شكرت من خلالها رجال الشرطة لإلقائهم القبض على جدتها، ومساعدتهم لها على تحقيق أمنيتها.

الجدير بالذكر أن الشرطة وجهت للعجوز تهمة السرقة، وقامت بالاعتناء بها وتقديم الكعك والشاي لها عوضا عن وضعها في الزنزانة.

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