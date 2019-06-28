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“مشهد مذهل” لـ”الغروب والغيوم” صُوّر جواً. شاهد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في مقطع حظي بمشاهدات مليونية بعد ساعات قليلة من تداوله على أكثر من صفحة لوسائل إعلام، وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك أن ترى مشهدا نادرا صوّره طيار عسكري أميركي من زجاج طائرته، ويرصد فيه لحظة غروب الشمس، إذ تتسلل أشعتها الذهبية من بين الغيوم الكثيفة التي كانت تحجب الشمس تماما باستثناء الأشعة التي اخترقت الغيوم مشكلة مشهدا مذهلا حظي باعجاب الملايين الذين قالوا إنهم لم يروا جمالاً بهذا الشكل.

وفي اللحظات الأولى من مقطع الفيديو المُتداول، والذي لم يكن معروفا موعد التقاطه، يبدو المشهد كما لو أنه لألسنة لهب برتقالية لقمة جبل بركان بدأ بالثوران من الأرض باتجاه السماء، لكن التدقيق يُظْهِر أن الأشعة الذهبية للشمس لحظة الغروب تحاول اقتحام الغيوم الكثيفة، إذ كانت الطائرة التي اِلْتُقِط منها المقطع تسير فوق الغيوم في أجواء مدينة هونولولو أكبر مدن ولاية هاواي في الولايات المتحدة الأميركية.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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