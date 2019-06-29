الصحة تسلم مستشفى قصر خيار القروي أجهزة ومعدات طبية

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تجهيز مستشفى قصر خيار القروي

بأجهزة ومعدات طبية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، أن مخازن المستشفى

تسلمت جهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز تخطيط قلب، وجهاز أشعة رقمي، وأجهزة

تخدير، وأجهزة مراقبة المريض، وجهاز الموجات فوق الصوتية.

وأضافت الوزارة، أن المستشفى تحصل أيضا على أجهزة تنفس

صناعي، ومنظار جراحي، وأجهزة تعقيم وأسرة عناية، وأسرة أطفال، وأسرة إلكترونية،

وعربات أدوية، وحاملات أنابيب، وأجهزة قياس الضغط، وطاولات عمليات، وأجهزة شفط.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في 27 يونيو الحالي

استلام مستشفى الخمس التعليمي شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية، ضمن خطة الوزارة

الموضوعة لدعم القطاع الصحي العام.

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