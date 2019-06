مستشفى قصر خيار القروي يستلم أجهزة طبية مُتطورة

قامت وزارة الصحة بتجهيز مستشفى “قصر خيار القروي” باحتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية، وجرى التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية التابع لإدارة الصيدلة.

حيث أكدت الوزارة في بيان لها أن مخازن المستشفى استلمت جهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز تخطيط قلب وجهاز أشعة رقمي وأجهزة تخدير وأجهزة مراقبة المريض وجهاز الموجات فوق الصوتية.

كما سلمت وزارة الصحة المستشفى أجهزة تنفس صناعي ومنظار جراحي وأجهزة تعقيم وأسرة عناية وأسرة أطفال وأسرّة إلكترونية وعربات أدوية وحاملات أنابيب وأجهزة قياس الضغط وطاولات عمليات وأجهزة شفط.

