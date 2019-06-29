صفقة تاريخية بين الصين والولايات المتحدة ترفع الحظر عن هواوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعه مع الرئيسي الصيني شي جي بينغ في قمة العشرين في أوساكا اليابانية، أن الولايات المتحدة اتفقت مع الصين على رفع الحظر المفروض على شركة هواوي.

ويأتي رفع الحظر عن هواوي بجانب عدد من الشركات الصينية التي تعاني من العقوبات الأمريكية، بعد التوصل لاتفاق تاريخي. واتفق الرئيسان الصيني والأمريكي على أن الحوار هو الحل الأمثل لحل المشاكل.

وقال ترامب إنه على استعداد لعقد صفقة تاريخية بين الطرفين. ويتمحور الاتفاق حول تجنب وضع رسوم جمركية على المنتجات الصينية بحوالي 300$ مليار بحسب أخر التقارير، لكن ترامب قال إنه في حال تجنب التوصل للاتفاق ربما سيقوم بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية كاملة.

يُشار إلى أن هواوي عانت كثيرًا مؤخرًا من الحظر الأمريكي وتوقعت الشركة تراجع مبيعاتها 40% خلال هذا العام.

حيث إن الشركات الأمريكية قامت بمقاطعتها بعد الحظر مما ساهم بتخوف كبير لدى الجمهور حول مستقبل نظام التشغيل بشكل خاص. المصدر: بوابة علم التقنية

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