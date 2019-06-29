شريحة اتصال ذكية تُهدد بـ”نسف شركات الاتصالات”

كشفت شركة أوبو الصينية عن تقنية جديدة للاتصال بدون الحاجة إلى مزود خدمة اتصال أو شبكة انترنت WiFi أو حتى تقنية الاتصال بالبلوتوث، وأطلقت عليها اسم MeshTalk.

وتقول شركة أوبو إن التقنية تدعم أيضاً الرسائل النصية والصوتية والمكالمات. وتدعم التقنية الاتصال لمسافات تصل إلى 3 كيلومترات بين الأجهزة، مع إمكانية دعم مسافات أكبر بكثير من خلال إنشاء شبكة بين أجهزة أوبو الداعمة للتقنية واستخدام الأجهزة كنقاط اتصال وسيطة لزيادة المسافة.

وأوضحت الشركة أن التقنية مازالت قيد التطوير، حيث توجد بعض النقاط التي يجب على الشركة تحسينها لتصبح ملائمة للمستخدمين، وتدّعي الشركة أن التقنية تعمل على تخفيض استهلاك البطارية وزيادة قوة الإشارة.

تجدر الإشارة إلى أن “أوبو” ليست أول شركة تطرح نفس الفكرة، فقد ظهرت فكرة مماثلة، وقد حدث ذلك عام 2014 تطبيق يدعى FireChat لإنشاء شبكة بين الأجهزة في حالة انقطاع خدمات الإنترنت أو حدوث خلل في شبكات الاتصال، لكن التطبيق كان يعتمد على البلوتوث.

ومن المتوقع أن تكون التقنية الجديدة مفيدة لأجهزة الإنترنت والملاحة وخدمات الاتصالات بالأماكن النائية والمغلقة.

ولم تتحدث أوبو بعد عن موعد إطلاق التقنية بشكل رسمي أو مدى حاجتها لمعدات وشبكات خاصة، كذلك لم تصرح إذا كانت الخاصية ستكون متوافقة مع الأجهزة الأخرى في حال دعمها لها أم أنها ستكون بين أجهزة أوبو فقط.

وتعتبر أوبو من أنشط الشركات في الفترة الأخيرة في الابتكارات التقنية بمجال الاتصالات والهواتف الذكية، فقد كانت أول شركة تكشف قبل أيام عن تقنية USC والتي ترمز إلى “كاميرا أسفل الشاشة”، وهي عبارة عن كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة بهدف استثمار الشاشة بدون اقتطاع جزءٍ منها لصالح الكاميرا والمستشعرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية