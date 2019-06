كشف القائمون على موقع “يوتيوب” الشهير لمشاهدة الفيديوهات أنهم سيدخلون تعديلات جديدة على الموقع ما يجعل استخدامه أكثر سهولة وفائدة.

حيث من المفترض أن يلاحظ المستخدمون خلال أيام ظهور عدد من الميزات في عمل الموقع، أولها ستجعل “يوتيوب” يختار بدقة أكثر الفيديوهات المقترحة على المستخدم، إذ سيعتمد على قائمة الفيديوهات التي شاهدها سابقاً ليظهر له موضوعات قريبة منها.

وسيكون بإمكان المستخدم أيضاً التحكم بالفيديوهات المقترحة من قبل يوتيوب وإزالة بعضها بكبسة زر.

كما ستظهر ميزة أخرى تمكن مستخدمي “يوتيوب” من اختيار الفيديوهات التي قد يرغبون بمشاهدتها بالاعتماد على عدة نقاط، إما الأكثرها شعبية ورواجاً على الموقع، أو تبعاً للكلمات الدليلة والموحية.

هذا وبدأت “يوتيوب” منذ مدة باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإخفاء التعليقات الموضوعة أسفل الفيديوهات أو إظهارها باستخدام زر جديد يدعى comments أي “التعليقات”، ومكانه بين أزرار الإعجاب وزر النشر.

The post تطبيق يوتيوب يُضيف باقة من الميزات الجديدة والمميزة لمستخدميه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا