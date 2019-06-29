“رحيل اضطراري” لـ”الموناليزا” عن “اللوفر”.. ما قصته؟

سيفتقد الملايين من زوار متحف اللوفر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس بين منتصف شهري يوليو المقبل، وأكتوبر، لوحة “الموناليزا” الشهيرة التي رسمها قبل قرون الرسام الإيطالي الشهير ليوناردو دافينيتشي، إذ سيجري نقل أحد أشهر اللوحات الفنية في العالم إلى قاعدة عرض مجاورة في المتحف الباريسي الذي زاره في عام 2018 عشرة ملايين شخص وقف معظمهم أمام اللوحة الشهيرة.

وبحسب إدارة المتحف الشهير فإن عمليات تحديث وتجديد ستجري للقاعة التي توجد فيها حاليا لوحة دافينيتشي، وأن هذه الأعمال ستستغرق نحو ثلاثة أشهر، تعود بعدها اللوحة إلى مكان عرضها القديم والدائم، والذي يقصده ملايين السياح سنويا، وسط مخاوف من ألا تلبي قاعة العرض الجديدة والمؤقتة لـ”الموناليزا” زيارة الملايين للمتحف، الذي تبدو اللوحة أحد الأركان الأساسية فيه، لكن مسؤولي المتحف الباريسي قالوا إنهم اتخذوا كل الترتيبات اللازمة من أجل عملية نقل مثالي لـ”الموناليزا”، وإرشاد السياح إلى مكانها الجديد، وضبط عملية الدخول إلى القاعدة التي ستُنْقَل إليها “الموناليزا”.

وتعد “موناليزا” أشهر لوحة فنية، ورُسِمَت في القرن السادس عشر، وأصبحت ملكا للحكومة الفرنسية، ويتعهدها متحف اللوفر بحماية خاصة جدا، وتوضع خلف جدار زجاجي مقاوم للرصاص، كما أنه صمم مناخ خاص لحماية جودة اللوحة، إذ يتم التحكم بدرجات الحرارة صعودا وهبوطا حول اللوحة الفنية الأكثر شهرة في التاريخ.

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