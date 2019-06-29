“الإسعاف الطائر” ينفذ أكثر من 65 رحلة جوية نقل عبرها 286 حالة طارئة

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تنفيذ 65 رحلة جوية لجهاز الإسعاف

الطائر، نقل عبرها 286 حالة طارئة منذ مطلع

شهر أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة، وفق مكتبها الإعلامي، أن الجهاز نفذ رحلات

جوية إلى روما وتونس وتركيا؛ لنقل 222 جريحا، و64 مريضا، من بينهم أطفال، مبينا أن

عدد الحالات الطارئة التي نقلت إلى تونس منذ بداية الاعتداء العسكري على العاصمة طرابلس

بلغ 246 حالة، من بينهم 192 جريحا، و54 مريضا، و13 حالة طارئة إلى تونس، منهم 8 جرحى

و5 مرضى.

أما الحالات التي نقلت إلى تركيا فقد بلغ عددها 27 حالة طارئة

من بينهم 22 جريحًا و 5 مرضى.

وكان المجلس الرئاسي قد أقر، في الـ 21 من أبريل الماضي،

اعتماد 8 تقسيمات للهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر.

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