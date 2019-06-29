مليونير يستدعي مروحية للتخلص من الأزمة (شاهد)

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه مروحية تهبط في منطقة مزدحمة بالسيارات، وتقوم بانتشال شخص عالق في أزمة المرور وتحلق به عاليا.

ووقعت أحداث هذه القصة على الطريق الواصل بين مدينتي لاغوس وبنين سيتي النيجيريتين، حيث تفاجأ العالقون بالأزمة بهبوط مروحية قرب إحدى السيارات، لتنقل مليونيرا.

وتضاربت الأنباء حول هوية الشخص، حيث قالت بعض وسائل الإعلان إنه المليونير النيجيري جوليان أوسولا، إلا أنه نفى ذلك عبر تغريدة نشرها على موقع “تويتر” قال فيها إنه قام فقط بنشر الفيديو على حسابه في إنستغرام دون أن يكون هو الشخص الذي طلب المروحية.

وانتقد العديد من الأشخاص تصرف المليونير، واعتبروه انتهاكا واضحا للقانون، فيما عبر الممثل النيجيري ديمي أوكانلاون عن غضبه من هذا التصرف، وقال إن شخصا مهما أراد إبعاد صديقه عن الزحمة.

الجدير بالذكر أن هوية المليونير الذي طلب المروحية لا تزال مجهولة حتى الآن.

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