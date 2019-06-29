أمريكي يفبرك حادثة سطو خوفا من زوجته

قامت شرطة بلدة جنوة الواقعة في ولاية أوهايو الأميركية بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إلى مواطن أميركي ادعى تعرضه لعملية سطو فقد بموجبها خاتم زفافه.

حيث ادعى الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، تعرضه لعملية سطو في مغسل للسيارات في بلدة نورثغيت، وقال إن رجلين سرقا منه خاتم زفافه خلال انتظاره في المغسل.

وعلى الفور تحركت الشرطة إلى مكان الحادث، واستعانت بكاميرا المراقبة الموجودة في المغسل للعثور على اللصوص، لتكتشف الشرطة من خلال كاميرا المراقبة عدم وجود عملية سرقة أو سطو، وبأن البلاغ كان كاذبا.

وقامت الشرطة على الفور باعتقال الرجل ووجهت له تهمة البلاغ الكاذب، حيث أكد مصدر مسؤول بالشرطة أن هذا البلاغ تسبب في إيقاف العمل في المغسل، وإهدار وقت رجال الشرطة.

من جانبه برر الرجل فعلته بالخوف من ردة فعل زوجته في حال علمت أن خاتم الزواج قد ضاع منه.

الجدير بالذكر أن الرجل الأمريكي استطاع العثور على خاتم زفافه أخيرا بعد أن قام بعملية بحث كبيرة.

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