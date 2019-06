تحديث جديد لتطبيق واتس آب يتيح ربطه بـ«فيسبوك وإنستغرام»

تعمل شركة “واتس آب” على تقديم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر تحديثات الحالة والقصص مباشرة على فيسبوك.

حيث تتيح الميزة إمكانية نقل تحديثات الحالة على واتس آب إلى قصص فيسبوك بلمسة زر واحدة.

ولا يتوفر التحديث في الوقت الحالي إلا لمستخدمي برنامج الإصدار التجريبي من “واتس آب”، حيث يمكن اختبار ميزات التطبيق في وقت مبكر.

ومن المحتمل أن تُطرح الميزة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما تتيح أداة المشاركة الجديدة إمكانية ربط الحالة مع “إنستغرام”، وكذلك مع خدمات أخرى مثل: Gmail وصور غوغل.

ويمكن لمستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر عالمياً مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو القصيرة، التي تختفي بعد 24 ساعة، على حالات وقصص واتس آب.

من جهتها قالت فيسبوك أن الدمج الجديد لا يتطلب منك ربط حساب “واتس آب” بالموقع الاجتماعي أو خدمات أخرى، ما قد يزيل المخاوف من إمكانية مشاركة البيانات بشكل غير مشروع.

هذا وستكون الميزة الجديدة متاحة كخيار مشاركة أسفل “الحالة”، حيث يمكن النقر عليها لتظهر قائمة تحوي خيار “مشاركة الآن”، لربط الحالة بقصص “فيسبوك”.

