موزيلا تطلق الجيل الثاني من “فايرفوكس”

أطلقت شركة “موزيلا” الجيل الثاني من متصفح “فايرفوكس”، والذي حمل اسم Fire Fox Preview.

وقالت الشركة إنها أطلقت النسخة الرسمية من المتصفح على أجهزة أندرويد فقط بعد انتهاء الفترة التجريبية التي حمل المتصفح خلالها اسم Fenix بنجاح.

ويتميز متصفح Fire Fox Preview بقدرته على تقديم أداء أسرع وأفضل من متصفح “فايرفوكس” الحالي، كما أنه سيقوم باستخدام أحدث إصدارات محرك Gecko View، لكي يمنح نسبة أمان عالية للمستخدمين، ومرونة في التعامل.

كما قامت موزيلا بإجراء تغيرات كبيرة في الواجهة، وزودتها بشريط سفلي للعناوين، بالإضافة إلى ميزة المجموعات والتي يتم من خلالها تنظيم المواقع ودعم الوضع الليلي.

وأكدت شركة موزيلا أن متصفحها الجديد سيصل لجميع المستخدمين بحلول الخريف القادم، وسيكون بإمكان جميع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد التمتع بميزاته.

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