فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” تلاحق فيسبوك

ما تزال آثار فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” التي تعرضت لها شركة فيسبوك هذا العام مستمرة، حيث قامت منظمة مراقبة الخصوصية في إيطاليا بفرض غرامة مالية على الشركة الأميركية بلغت 1.13 مليون دولار أميركي.

وقالت المنظمة إن الشركة الأميركية تمكنت من الحصول على بيانات 215 ألف مستخدم إيطالي تقريبا نتيجة قيام 57 إيطاليا بتحميل تطبيق “هذه حياتك الرقمية” من خلال حساباتهم على موقع فيسبوك.

وأكدت المنظمة أن فيسبوك لم تنقل بيانات المستخدمين لشركة “كامبريدج أناليتيكا” المتوقفة عن العمل في الوقت الحالي.

من جانبها قالت شركة فيسبوك إنها ستعمل على مراجعة القرار الذي اتخذته المنظمة بحقها، مضيفة أنها تهتم بحماية خصوصية المستخدمين بشكل دائم.

الجدير بالذكر أن فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” تسببت بها شركة مراقبة حماية البيانات البريطانية والتي أكدت قيام فيسبوك بجمع بيانات من موقعها لدعم حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية في العام 2016.

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