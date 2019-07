بعد سد العجز.. مستشفى الهضبة العام يفتح أبوابه أمام المواطنين

كشف مدير مستشفى الهضبة العام سالم أبو قصة عن جاهزية المستشفى لتقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين، معتبراً الجهود التي بذلتها الوزارة في دعم المستشفى بكل الإمكانيات قد أعادت الأمور إلى نصابها.

حيث ذكر مدير عام المستشفى أن وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى أجرى زيارة إلى المستشفى خلال الأسبوع الماضي، تفقد خلالها سير العمل والتقى بالأطباء والاستشاريين وقدم حلولًا للمشاكل التي يواجهونها .

كما بيّن أبوقصة أنه قد تم التوصل إلى حلول بشأن سد العجز الحاصل في عناصر التمريض والفنيين من خلال إقرار العمل الإضافي، وذلك بعد أن تسببت الاشتباكات الدائرة في نزوح العاملين الصحيين الواقعين في مناطق الاشتباكات إلى خارج المدينة. يُذكر أن وزارة الصحة جهزت مستشفى الهضبة العام بوحدة مناظير متكاملة للجهاز الهضمي تضم منظار تشخيصي بالموجات فوق الصوتية ومنظار القنوات الصفراوية وعدد 2 منظار علوي وعدد 2 منظار سفلي، وجهاز غسيل وتعقيم أجهزة المناظير. كما تم تجهيز المستشفي بـ6 أجهزة مراقبة وظائف خاصة بالعمليات و7 أجهزة مراقبة وظائف حيوية خاصة بالعناية و5 أجهزة دعم تنفس خاصة بحديثي الولادة و6 أجهزة تنفس خاصة بالكبار والأطفال إلى جانب معدات كاملة لقسم العلاج الطبيعي.

