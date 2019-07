شركة هواوي تستأنف أنشطتها في الولايات المتحدة الأمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على مواصلة بيع المنتجات الأمريكية لشركة هواوي الصينية.

حيث قال ترامب في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع شي على هامش قمة مجموعة العشرين:

“يمكن للشركات الأمريكية أن تبيع معداتها لهواوي”.

وتابع:

“أتحدث عن المعدات التي لا تمثل مشكلة كبيرة للأمن القومي الأمريكي”.

وكان البيت الأبيض قد أرج هواوي في مايو الماضي ضمن القائمة السوداء، مما جعل من الصعب على الشركة الصينية العملاقة، مواصلة التعامل مع الشركات الأمريكية.

هذا وقال ترامب أن بلاده لن تفرض رسوماً جمركية جديدة على الصين في الوقت الحالي.

