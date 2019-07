كشفت شركة فورد مؤخراً عن النموذج الجديد من سيارات “بوما” التي اشتهرت بشكل كبير في تسعينيات القرن الفائت.

حيث جاءت السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و19 سنتيمتراً، مصمم بشكل عصري وأنيق، يميزه الشبك الأمامي العريض، والمصابيح المزودة بشرائط LED مضيئة.

وحصلت على سقف بانورامي كبير يعطي الركاب شعوراً بالراحة أثناء السفر، وزودت بقمرة تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة عليها مقود رياضي مميز مكسو بالجلد، وشاشتان تعملان باللمس، تتحكمان بأنظمة المولتيميديا المتطورة الموجودة فيها، وتمكنان السائق من رؤية ما تظهره الكاميرات المثبتة على الواجهتين الأمامية والخلفية، وتستجيبان للأوامر الصوتية للسائق.

هذ وستطرح المركبة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للتحكم بدوران العجلات على الطرق الوعرة، ونظام يمنع انزلاقها عند المنعطفات، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ7 مراحل، ومحركات بسعة 1.5 لتر، وعزم 120 حصاناً.

The post فورد تُطلق أحدث نمازجها ضمن سلسلة «بوما» الشهيرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا