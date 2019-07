والدة إيفانكا ترامب تُعلن نهاية زواجها بشكل رسمي!

كشفت إيفانا ترامب طليقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفصالها عن صديقها وزوجها السابق، روسانو روبيكوندي.

حيث قالت إيفانا إنها تريد أن تكون امرأة حرة لديها الكثير من النقود، وأضافت: “يعجبني أن يكون لدي أصدقاء، ولدي الكثير من الرجال الذين يأخذونني لتناول الغداء والعشاء وحشور الفعاليات الخيرية، لكنني لا أريد أن أكون مرتبطة”. هذا وشوهدت إيفانا البالغة من العمر 70 عاماً، يوم الخميس الماضي، وهي تمشي تحت أشعة الشمس في منطقة سان تروبيه الفرنسية، بعد ساعات فقط من إعلانها انفصالها عن حبيبها الإيطالي روسانو البالغ من العمر 47 عاماً. وتزوجت إيفانا من روسانو عام 2008 في حفل فخم قدرت تكاليفه بـ3 ملايين دولار في قصر مارالاغو الفاخر، لتنفصل عنه بعد عام واحد، ثم عادت علاقتهما جيدة، لكن كحبيبين وليس كزوجين، لمدة 10 سنوات انتهت بالانفصال النهائي منذ أيام. وتعتبر إيفانا ماري ترامب سيدة أعمال أمريكية، تشيكية الأصل، ومؤلفة وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء سابقة، اشتهرت بأنها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ولها منه 3 أبناء، دونالد ترامب الابن، وإيفانكا، وإريك.

