شركة سوني تبدأ بطرح أحدث هواتفها في الأسواق العالمية

شرعت شركة سوني بطرح هاتف “إكسبيريا 1” المتطور في أسواق روسيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية.

حيث جاء هذا الهاتف بشاشة OLED بأبعاد “9:21″، بإطارات رقيقة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4k، هي الأولى من نوعها في هواتف سوني.

وزود بهيكل أنيق ضد الماء والغبار، مثبت على جانبيه ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وزر خاص للتصوير وأزرار للتحكم بالصوت.

هذا ويضمن الأداء السريع لهذا الجهاز معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 855 من أقوى معالجات الهواتف حالياً، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما بالنسبة للكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت ثلاثية العدسة مزودة بتقنيات Sony CineAlta الموجودة في كاميرات “سوني” الاحترافية المستخدمة في التصوير السينمائي، بينما الكاميرا الأمامية أتت بميزة التعرف على الوجوه.

