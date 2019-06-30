“مكافحة الأمراض” يشكل فرقا لتقديم الدعم الصحي والنفسي للأسر النازحة

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تشكيل فرق مختصة في تقديم الدعم النفسي والصحي والاستجابة

السريعة للنازحين والمتضررين جراء الحروب والكوارث الطبيعية.

وبيّن المركز،

في تقرير له نشرته وزارة الصحة، أنه قدم الدعم النفسي للنازحين في 15 مركز إيواء

داخل طرابلس، ودرب ما لا يقل عن 200 فرد من أعضاء الهلال الأحمر والكشاف، وموظفين

بوزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية على الإسعافات الأولية والدعم الكامل

للمتضررين.

وقال المركز،

وفق تقريره، إن فريق الدعم الصحي تمكن من علاج كل الحالات المصابة بأمراض جلدية في

أكثر من 16 مركز إيواء بطرابلس وضواحيها، بعد أن تبين إصابة 300 حالة بالقمل، و20

حالة أخرى بالجرب.

وأكد التقرير

خلو مراكز الإيواء التي زارتها الفرق التابعة للمركز من حالات الدرن الرئوي النشط،

في حين رصد فريق أمراض الجهاز التنفسي حالتي درن خارج الرئة وحالتي درن خامل.

وقد تمكن فريق

الدعم الصحي والنفسي الميداني، من علاج أكثر من 200 حالة في مدينة غات مصابة بالإسهال،

و50 مصابة بالقمل، و7 مصابة بالجرب، إضافة إلى حالات مصابة بأمراض فطرية وحساسية،

وأمراض مزمنة كالضغط والسكر، وحالتي درن نشط، وسلم الفريق أقراصا لمعالجة وتعقيم

المياه وأدوية أخرى للمدينة.

وكان المركز

الوطني لمكافحة الأمراض قد رفع حالة الرصد والتقصي في كل المدن الليبية في حدود

اختصاصاته منذ إعلان الحرب على مدينة طرابلس.

يشار إلى أن

المركز الوطني لمكافحة الأمراض شكل، في 21 من يونيو الحالي، مع وزارة الشؤون

الاجتماعية، فريقا مشتركا لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للأسر النازحة جراء

الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

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