منوعات

هاتف جديد من سوني بكاميرا احترافية

تم النشر منذُ 13 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سوني اليابانية عن فرد جديد في عائلة Xperia أطلقت عليه اسم Sony Xperia 1.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 855، وسيأتي بذاكرة داخلية بحجم 128 غيغابايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6 غيغابايت.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بشاشة OLED بأبعاد 9:21 قادرة على عرض الفيديوهات بدقة 4k.

ويتميز الهاتف الجديد بتصميمه المميز والأنيق، وبقدرته على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP6568.

وسيحتوي الهاتف الجديد على كاميرا أمامية قادرة على التعرف على الوجوه، وكاميرا خلفية ثلاثية احترافية، يمكن استخدامها في التصوير السينمائي نظرا لوجود مجموعة من التقنيات الحديثة فيها كتقنية Sony Cine Alta.

وعمدت سوني إلى تركيب ماسح البصمات وأزرار التحكم بالصوت والتصوير على جانبي الجهاز.

الجدير بالذكر أن سوني ستبدأ قريبا بطرح الهاتف الجديد في روسيا والسوق الأور,بية والآسيوية، ولكنها لم تكشف حتى الآن عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك