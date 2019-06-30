هاتف جديد من سوني بكاميرا احترافية

كشفت شركة سوني اليابانية عن فرد جديد في عائلة Xperia أطلقت عليه اسم Sony Xperia 1.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 855، وسيأتي بذاكرة داخلية بحجم 128 غيغابايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6 غيغابايت.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بشاشة OLED بأبعاد 9:21 قادرة على عرض الفيديوهات بدقة 4k.

ويتميز الهاتف الجديد بتصميمه المميز والأنيق، وبقدرته على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP6568.

وسيحتوي الهاتف الجديد على كاميرا أمامية قادرة على التعرف على الوجوه، وكاميرا خلفية ثلاثية احترافية، يمكن استخدامها في التصوير السينمائي نظرا لوجود مجموعة من التقنيات الحديثة فيها كتقنية Sony Cine Alta.

وعمدت سوني إلى تركيب ماسح البصمات وأزرار التحكم بالصوت والتصوير على جانبي الجهاز.

الجدير بالذكر أن سوني ستبدأ قريبا بطرح الهاتف الجديد في روسيا والسوق الأور,بية والآسيوية، ولكنها لم تكشف حتى الآن عن سعره.

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