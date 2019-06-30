Lenovo تستعد لإطلاق هاتف Z6

تستعد شركة Lenovo الصينية لإزاحة الستار عن هاتف جديد ستطلق عليه اسم Lenovo z6.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة OLED مقاس 6.39 بوصة قادرة على تغطية 93.1% من الواجهة الأمامية.

وتتميز الشاشة بدعمها لمحتوى HDR10، وللتدرج اللوني الواسع DCI-P3، ولتكنولوجيا De-Mura المخصصة لتلوين الشاشة، وبسطوعها الكبير الذي يصل إلى 600 شمعة.

وقالت Lenovo إن أقصى معدل للتحديث في شاشة هاتف Lenovo z6 سيصل 120 هرتز.

وزودت الشركة الصينية الشاشة بماسح بصمات، وبطبقة Gorilla Glass الزجاجية لكي توفر حماية للشاشة من الخدوش.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية و3 كاميرات خلفية دون أن تقدم الشركة أي تفاصيل حول هذه الكاميرات ودقتها.

وسيعمل هاتف Lenovo z6 بمعالج Snapdragon 730، وببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

يذكر أن Lenovo لم تكشف حتى الآن عن موعد إطلاق هاتفها الجديد، ولا عن سعره.

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