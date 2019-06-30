طلبة يخترعون جهازا يُحدد أماكن ضحايا الزلازل

دفعت الزلازل المتكررة التي تتعرض لها إندونيسيا وتزهق أرواح العديد من السكان الذين يظلون تحت الأنقاض، 3 طلاب من جامعة براويجايا الشرقية إلى اختراع يساعد في تحديد موقع الضحايا الموجودين تحت الأنقاض، ليتم إنقاذهم بشكل فوري.

وجاء الجهاز بحجم بطاقة الائتمان الأمر الذي يساعد الجميع على حمله، ويعمل من خلال ربطه بالهاتف المحمول للشخص.

وسيعمل الجهاز فور وقوع الزلزال على إرسال إشارات لاسلكية بقوة 915 ميغا هيرتز للأجهزة الأخرى لمسافة 10 كلم، يحدد من خلالها مكان وجود الشخص تحت الأنقاض.

وأكد الطلاب أن جهازهم يعمل بشكل تلقائي دون أن يحتاج الشخص لتفعيله، حيث يظهر للأجهزة الأخرى وجود إشارة خضراء تدلهم على وجود شخص تحت الأنقاض بالقرب منهم، وفي حال أصبح الفلاش أسرع فهذا يعني اقترابهم من موقع وجود الضحية.

وفي حال فقد الشخص الوعي خلال وجوده تحت الأنقاض فإن الإشارة ستتحول من خضراء إلى حمراء في الأجهزة القريبة لكي يكثف المسعفون من عمليات البحث عنه.

وأكد الطلاب أن عمل جهازهم لا يقتصر على الزلازل، بل يساعد في العثور على الأشخاص الذين يفقدون نتيجة الانهيارات الأرضية وتحطم الطائرات.

الجدير بالذكر أن الطلاب الثلاثة نجحوا في الحصول على براءة اختراع من المديرية العامة لحقوق الملكية الفكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية