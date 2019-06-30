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“كذبة” تتحول كابوسا.. وصاحبها يواجه السجن

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجأ أميركي يدعى بول نيسلون البالغ من العمر 51 عاما، يعمل في شركة إنشاءات، إلى تأليف قصة ليبرر لرئيسه تأخره عن العمل.

وقال بول لرئيسه إن عنصرا تابعا لشرطة مدينة ليسبون الواقعة في مقاطعة نيوهامشير أوقفه وقام بإعطائه تحذيرا يخص تسجيل سيارته الذي انتهى منذ مدة، وأظهر بول لمديره خطابا مزورا لضابط الشرطة الذي أوفقه.

ولسوء حظ بول لم يقتنع مدير الشركة بتبريره، وقام بالاتصال بالشرطة ليتأكد من وقوع الحادثة، ليتفاجأ برد الشرطة التي أكدت عدم تعرضها لبول في ذلك اليوم.

وقام المدير بتقديم الخطاب المزور للشرطة التي قامت باعتقال بول ووجهت له تهمة التزوير، وقدمته للمحاكمة.

الجدير بالذكر أن عقوبة التزوير في مقاطعة نيوهامشير الأميركية هي السجن لمدة 7 سنوات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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