“لن تصدق” كيف تُسرّح نساء أفريقيات شعرهن

حظيت الصور المدهشة التي نشرها المصور فرانكو كابيلاري لشعر نساء قبيلة هيمبا البدوية التي تقع في غرب كوكولاند بردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث استطاعت نساء القبيلة التأقلم مع الطبيعة وقلة المياه، والحفاظ على بشرتهن وشعرهن بطريقة مذهلة.

حيث لجأت النساء منذ مئات السنين إلى استخدام عجينة أوتجيز التي يغلب عليها اللون الأحمر لتغطية شعرهن وبشرتهن، وحمايتها من شمس إفريقيا الحارقة.

وقال المصور إن نساء القبيلة يبدأن باستخدام هذه العجينة عند بلوغهن، حيث يقمن بتجديل الشعر مستخدمين عجينة أوتجيز، كما يضعن العجينة نفسها على أجسادهن لحماية بشرتهن.

وأكد أن العناية بالشعر والبشرة يعد الشغل الشاغل لنساء القبيلة اللواتي يمضين وقتا طويلا في الاعتناء بأنفسهن.

الجدير بالذكر أن اللون الأحمر الموجود في العجينة يعد رمزا للدم والأرض لسكان القبلية البالغ عددهم حوالي 50 ألف شخص.

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