قامت المذيعة المصرية ريهام السعيد بنشر صور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” تطلب فيها من متابعيها وجمهورها الدعاء لها، بعدما أصيبت بمرض بكتيريا الوجه، وهي بكتيريا غريبة تشوه الوجه وقد تسبب الوفاة إذا وصلت للمخ.

حيث طلبت السعيد من خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام”، الدعاء لها حيث حملت الصورة هذه العبارات:

“حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحداً”.

كما خضعت السعيد منذ أيام لعملية جراحية خطيرة، إلا أن الأطباء يبذلون جهود مكثفة للحد من انتشار المرض البكتيري خوفاً من وصوله إلى منطقة المخ.

هذا وأعلنت صديقتها المقربة الفنانة ريم البارودي عن إصابة صديقتها بمرض في الوجه وصفته بالخطير، وهو ما زاد حالة القلق عند جمهورها ومتابعيها، خاصة بعدما أعلن أحد الأطباء أن حالتها الخطيرة قد تؤدى للوفاة نتيجة حال عدم التمكن من الحد من انتشار المرض.

وكانت السعيد قد أجرت فحوصات مكثفة لمواجهة البكتيريا قبل انتشارها، فيما حذر الأطباء من أنها قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة كما قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.

The post مرض خطير يضرب إعلامية مصرية معروفة ويُهدد حياتها! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا