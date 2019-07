وافى الأجل الممثل المصري عزت أبو عوف عن عمر 71 عاماً بعد صراع مع المرض في وقت مبكر من صباح الاثنين.

حيث كانت الحالة الصحية لأبو عوف قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة ونُقل إلى مستشفى في القاهرة، وخرجت شائعات عن وفاته.

هذا وكان الممثل ينتظر استكمال تصوير فلم “كل سنة وأنت طيب” مع الممثل تامر حسني.

يُذكر أن أبو عوف ولد في القاهرة عام 1948 وتخرج من كلية الطب، لكن ميوله الفنية دفعته للعمل مع فرق موسيقية عازفاً، قبل أن يؤسس مع شقيقاته فرقته الخاصة “فور أم” ثم اتجه للتمثيل في عام 1992 من خلال مشاركته في فلم “آس كريم في جليم” مع عمرو دياب ليبدأ رحلته مع عالم التمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون.

ويُعتبر من أشهر الأفلام التي شارك فيها “هبوط اضطراري” مع أمير كرارة وأحمد السقا، و”عمر وسلمى” مع مي عز الدين وتامر حسني و”رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع محمد هنيدي، و”مطب صناعي” مع الممثل الكوميدي أحمد حلمي، و”إسماعيلية رايح جاي” مع محمد فؤاد، و”عبود على الحدود” مع الراحل علاء ولي الدين.

The post الممثل المصري «عزت أبو عوف» يُغادر مسرح الحياة من بوابته الخلفية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا