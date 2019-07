استعرضت “مرسيدس” مؤخراً نموذجها الجديد من سيارات GLS الرباعية الدفع التي تصنف من أكثر السيارات الفارهة تميزاً في العالم.

حيث جاءت سيارة مرسيدس الجديدة بهيكل كبير وأنيق بطول 5 أمتار وعرض 190 سنتيمتراً، تميزه الواجهة الأمامية المزينة بشبك عريض وعليه شعار “مرسيدس” وشبك مطلي بالكروم.

أما بالنسبة لقمرة السيارة فجاءت بتصميم عصري يتميز بإضاءة داخلية يمكنها تغيير ألوانها وفقاً لرغبة السائق، وزودت بواجهة قيادة متطورة عليها شاشة كبيرة تمتد على نصف طولها تقريباً.

وأتت بمقاعد مريحة تتسع لـ7 ركاب، مكسوة بأفخم أنواع الجلود، ويمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أزرار كهربائية.

هذا وستطرح المركبة بعجلات أنيقة بمقاس 21 إنش، ومحركات بـ8 أسطوانات وعزم 340 حصاناً، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ7 مراحل، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.2 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 235 كلم/ساعة.

The post تعرف على مواصفات أحدث سيارات مرسيدس عن فئة الكروس أوفر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا