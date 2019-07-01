ارتفاع معدل الأداء بمركز القلب تاجوراء بعد ضعفه لسنوات

قال مدير المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب بتاجوراء عبد

الرؤوف فارس الاثنين، إن معدل أداء المركز ارتفع إلى معدل عالٍ بعد أن افتقر

لسنوات لأبسط مقومات تقديم الخدمات.

وأكد فارس في بيان متلفز له وفق الصفحة الرسمية لوزارة

الصحة، أن قسم الاشعة جهز بأحدث المعدات الطبية، ووفر فيه جهاز تصوير مقطعي CT

SCAN خاص بتصوير الحالات الطارئة، وجهاز دقيق

لتشخيص أمراض القلب “160 شريحة” وجهاز قسطرة قلبية حديث.

وأضاف فارس، أن قسم الإيواء الخاص بأمراض الباطنة ومخازن

الأدوية والإمداد الطبي تجرى لهم صيانة شاملة كما تجرى صيانة الواجهات الخارجية،

وإعادة تأهيل الحدائق الداخلية والخارجية.

وأشار فارس إلى أن بعد افتتاح أقسام الإيواء الخاصة

بأمراض الباطنة بعد صيانتها سيرفع القدرة الاستيعابية للمركز مما يسمح بزيادة معدل

إجراء العمليات، ذاكرا أن تجهيز وصيانة قسم القلب أطفال وقسم النساء سيكون قريبًا.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق خطة لدعم

القطاعات العامة بالأجهزة والمعدات؛ للرفع من معاناة المواطنين.

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