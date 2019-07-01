تويتر ستخفي تغريدات المشاهير المخالفة لبنود الاستخدام

تتعرض تويتر على الدوام لانتقادات مفادها أنها لا تتعامل

مع تغريدات المشاهير لاسيما السياسيين بالصرامة نفسها التي تعامل بها تغريدات باقي

المستخدمين عندما تخالف بنود استخدام الخدمة، ولذا أقرت تويتر إجراءات جديدة لكنها

مازالت أقل من المنطقي والمتوقع.

بدأت تويتر بتطبيق سياسة جديدة تقوم بموجبها بإخفاء –

وليس حذف – التغريدات التي ينشرها المشاهير والشخصيات العامة والتي تخالف معايير

المجتمع، فمثلاً لو نشر الرئيس ترامب – المعروف بنشاطه على تويتر – تغريدات تخالف

بنود تويتر فإنها ستقوم بإخفائها ومنع ظهورها مباشرة لباقي المستخدمين، لكن يبقى

هناك خيار لعرضها مع الإشارة لأنها مخالفة لبنود المجتمع.

وستقوم تويتر بإبلاغ المستخدم الذي خالف معايير المجتمع

وتم تطبيق السياسة الجديدة عليه بأنها ستخفض من وصول التغريدة للجمهور.

وستطبق هذه السياسة على أصحاب الحسابات الموثّقة

والسياسيين والحسابات التي لديها أكثر من 100 ألف متابع.

وتعترف تويتر أنها سابقاً كانت تسمح ببقاء تغريدات تنتهك

قواعد الاستخدام؛ لأنها كانت ضمن اهتمامات العامة والجمهور، لكن الآن أصبحت تخفيها

وتشير لذلك مع السماح بعرضها لمن يرغب عند الضغط يدوياً على خيار “View”.

ليس هذا الإجراء العقابي الوحيد للتغريدات المخالفة، بل

إن تويتر لن تعرضها ضمن نتائج البحث في حال تفعيل خيار “البحث الآمن”،

كما لن تظهر في أعلى “التايم لاين” ضمن التغريدات التي فاتك الاطلاع

عليها وكذلك في تبويب الإشعارات وصفحة الاستكشاف وغيرها من الأماكن التي تستخدمها

تويتر لترويج المحتوى.

المصدر: عالم التقنية

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