معلومات لا تعرفها عن “جبن الحمير”.. والسعر الخيالي

بدأ المشروع الذي قام بتأسيسه المواطن الصربي سلوبودان سيميتش عام 2012، يؤتي أكله، حيث أصبح سوبودان أحد أهم صانعي الجبن في العالم.

ويمتلك سلوبودان مزرعة للحمير تقع في محمية زاسا فيتشا الطبيعة شمال صربيا تحتوي على أكثر من 200 أتان (أنثى الحمار)، يقوم بالاستفادة من حليبها الكثيف والناصع البياض وتحويله إلى أجبان.

وقال سلوبودان إن حليب الحمير الصربية يحتوي على خصائص تشابه إلى حد كبير حليب الأم، كما أكد أن هذا الحليب مناسب للأشخاص الذين يعانون من مرض الربو والتهاب الشعب الهوائية، مضيفا أن مبيعات مزرعته تتراوح ما بين 6 إلى 15 كغم يوميا من الأجبان.

وأكدت دراسات أجرتها الأمم المتحدة كلام سلوبودان، حيث قالت إن هذا الحليب يحتوي على البروتين بكميات جيدة، وإنه بديل مناسب للأشخاص الذين يتحسسون من حليب الأبقار.

الجدير بالذكر أن سعر كيلو جبن الحمير الصربي يصل إلى 1000 يورو ليكون الجبن الأغلى في العالم.

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