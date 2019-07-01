منوعات

معلومات لا تعرفها عن “جبن الحمير”.. والسعر الخيالي

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المشروع الذي قام بتأسيسه المواطن الصربي سلوبودان سيميتش عام 2012، يؤتي أكله، حيث أصبح سوبودان أحد أهم صانعي الجبن في العالم.

ويمتلك سلوبودان مزرعة للحمير تقع في محمية زاسا فيتشا الطبيعة شمال صربيا تحتوي على أكثر من 200 أتان (أنثى الحمار)، يقوم بالاستفادة من حليبها الكثيف والناصع البياض وتحويله إلى أجبان.

وقال سلوبودان إن حليب الحمير الصربية يحتوي على خصائص تشابه إلى حد كبير حليب الأم، كما أكد أن هذا الحليب مناسب للأشخاص الذين يعانون من مرض الربو والتهاب الشعب الهوائية، مضيفا أن مبيعات مزرعته تتراوح ما بين 6 إلى 15 كغم يوميا من الأجبان.

وأكدت دراسات أجرتها الأمم المتحدة كلام سلوبودان، حيث قالت إن هذا الحليب يحتوي على البروتين بكميات جيدة، وإنه بديل مناسب للأشخاص الذين يتحسسون من حليب الأبقار.

الجدير بالذكر أن سعر كيلو جبن الحمير الصربي يصل إلى 1000 يورو ليكون الجبن الأغلى في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك