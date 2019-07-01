بريطانيا تكافئ المساجين بـ”رحلة افتراضية”

في إطار سعيها للحد من ظاهرة العنف وتعاطي المخدرات، قامت السجون البريطانية بإطلاق رحلات افتراضية للمساجين الذين يقومون بسلوك جيد في السجن.

وبدأت بتجربة هذه الطريقة في سجن “بي إتش إم بي” في مدينة نوتنغهام الذي يحتوي على 1060 سجينا، حيث قامت إدارة السجن بوضع خطة لمدة شهرين تقوم خلالها بالسماح للسجناء بزيارة معالم سياحية مشهورة في العالم لمدة 10 دقائق من خلال نظارة الواقع الافتراضي.

حيث يزور السجين خلال هذه الفترة القصيرة سور الصين العظيم، آثار الأنكا الموجودة في البيرو، الأهرامات، بالإضافة إلى عدد من المعالم الأثرية الأخرى.

وأبدى عدد من السجناء الذين خضعوا لهذه التجربة سعادتهم، وقالوا إن هذه الدقائق القصيرة سمحت لهم بتخطي حدود السجن والعيش بحرية.

يذكر أن السجون البريطانية الأخرى ستستخدم هذه التقنية لمنح مساجينها رحلات افتراضية في حال أثبتت التجربة في سجن “بي إتش إم بي” نجاحها.

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