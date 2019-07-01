غوغل تختبر ميزات جديدة لتطبيق Messages

في إطار سعيها لتطوير تطبيق Messages ، بدأت شركة غوغل الأميركية بإجراء الاختبارات الأولية على الميزات المتوقع إضافتها للتطبيق خلال الفترة القادمة.

و قامت الشركة باختبار ميزة مشابهة لتأثيرات سناب شات، حيث ظهر لدى بعض المستخدمين إلى جوار الصور والفيديو في عدسة الكاميرا خيار جديد يتيح للمستخدم استخدام تأثيرات جديدة كالألعاب النارية، البالونات، أجنحة الملاك، وتأثيرات بعناصر ثلاثية الأبعاد.

وقالت الشركة الأميركية إن هذه الميزة لا تظهر حاليا لدى جميع المستخدمين، بل إنها تظهر في بعض الأجهزة التي اختارتها الشركة لتختبر الميزة الجديدة من خلالها.

وأكدت غوغل أن الميزة الجديدة ستصل إلى الجميع خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد انتهاء مدة الفترة التجريبية.

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