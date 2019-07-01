حاسوب جديد بتقنيات حديثة وسعر “مفاجئ”

أماطت شركة Raspberry البريطانية اللثام عن حاسوب جديد بسعر رخيص أطلقت عليه اسم Pi 4.

وقالت الشركة البريطانية إن حاسوبها الصغير سيتكون من رقاقة BCM2711 من صنع شركة Broadcom، وسيعمل بمعالج Cortex-A72 رباعي النوى وبتردد 1.5 غيغا هرتز، وبذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4 بمساحات 124 غيغا بايت.

وسيحتوي حاسوب PI4 على عدد من المنافذ كمنفذ USB 3.0 وUSB 2.0، ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى منفذي Micro-HDMI يمكن للمستخدم وصلهما بشاشتين في وقت واحد، ومنفذ لبطاقات MicroSD.

كما زود الجهاز الجديد بتقنيات حديثة تساعده على التعامل مع أنظمة البلوتوث 4.2، وتقنيات أخرى قادرة على فك تشفير فيديوهات صورت بتقنية 4K.

وقالت الشركة البريطانية إنها ألحقت بهذا الحاسوب مجموعة من الملحقات كالعلبة الخارجية، بطاقة ذاكرة SD، بالإضافة إلى كوابل HDMI، USB، ولوحة مفاتيح.

يذكر أن شركة Raspberry ستطلق حاسوبها في الأسواق بسعر رخيص يصل إلى 35 دولارا أميركيا فقط.

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