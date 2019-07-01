موزيلا تطلق تحديثات لمعالجة الثغرات بـ” Thunderbird”

قامت شركة موزيلا بإطلاق 3 تحديثات جديدة لبرنامج البريد الإلكتروني Thunderbird بهدف إغلاق الثغرات التي تم اكتشافها مؤخرا.

وأكدت الشركة أن هذه التحديثات ستساهم في منع القراصنة من تسريب الفيروسات إلى أجهزة المستخدمين، حيث كان يمكن للهاكرز سابقا إرسال رسائل تحتوي على روابط وفيروسات ضارة تفعل بمجرد فتح الرسالة أو النقر على الرابط.

وطالبت شركة موزيلا مستخدمي البريد الإلكتروني Thunderbird بالتأكد من تحديث النسخة الموجودة لديهم إلى الإصدار رقم 60.72، وذلك من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات والنقر على بند HelpAbout Thunderbird.

الجدير بالذكر أن موزيلا زودت البريد الإلكتروني Thunderbird بخاصية التحديث التلقائي والتي تكون مفعلة دائما إلا في حال قام المستخدم بإيقافها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية