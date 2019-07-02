5 نصائح لوقاية جسمك من حر الصيف

في

فصل الصيف تزيد درجات الحرارة بشكل كبير ومع تعرضنا المستمر للشمس والأشعة ما فوق

البنفسجية خاصة على البحر نصبح معرضين لضربات الشمس ولانتكاسات صحية نتيجة التعرض

للحر.

إن حرارة الصيف مؤذية للبشرة والجلد وتنعكس سلباً

على صحة الإنسان ، لذلك من الضروري إتباع هذه النصائح لوقاية جسمك من حر الصيف وهي:

–

– وضع

القدمين في الماء البارد عند الشعور بالحر لأن تبريدها يساعد على تبريد الجسم.

-شرب الماء البارد بكثرة يحميك من العطش والجفاف

ويخفض من درجة حرارة الجسم.

-تناول الطعام البارد مثل المعجنات الطازجة

والسلطات مثل سلطة الفواكة وسلطة الخضروات والعصائر.

-الاستحمام بالماء البارد أمر هام لك يوميا

للوقاية من حر الصيف.

-قم بارتداء الملابس القطنية لأنها تمتص العرق

وتساعد جلدك على التنفس.

المصدر: موقع أخبار

اليوم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية