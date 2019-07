وزارة الصحة تدعم مستشفى الأطفال في طرابلس بتجهيزات مُتطورة

استلم مستشفى الأطفال بطرابلس أمس الاثنين تجهيزات كاملة لحجرة الطوارئ وحجرة الأشعة وعيادات الكشف العام، وذلك دعماً من وزارة الصحة للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام، وسعياً إلى استعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية.

حيث تسلم المستشفى الذي يشهد أعمال صيانة شاملة تجهيزات خاصة بحجرة الأطباء وحجرة الانتظار، ووفقاً لتقييم الشركة المنفذة لأعمال الصيانة فإن المبنى عانى لسنوات من اختلال في الأحمال.

من جهته قال مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة محمود بن محمود أن التجهيزات اشتملت على 10 مناظير للعين والأذن وعدد 2 مناظير حنجرة وجهاز تخطيط للقلب وجهاز الصدمة الكهربائية و6 شاشات معلقة مرفقة بقاعدة وملحقاتها لقياس الضغط بأحجام مختلفة. كما ضمت التجهيزات 5 أسرّة عالية خاصة بحجرة الطوارئ و4 أسرّة خاصة بغرف الكشف وسرير كشف حديثي ولادة متكامل وجهازي شفط، وجهازي ضغط حائطيين ومضختي سوائل و6 حاملات تغذية ولوحة ضوئية للصور وعربتين لحجرة الطوارئ تحوي رفوفاً وصناديق مربعة لحفظ الأدوية، وعربة متحركة للإنعاش. واشتملت التجهيزات أيضاً على 5 دواليب مغلقة وعدد 2 دولاب زجاجي و4 طاولات مكتب و20 كرسياً فردياً و4 كراسي متحركة خاصة بغرف الكشف وكراسي انتظار وأرفف لحجرات الأشعة وصالون خاص بالأطباء.

