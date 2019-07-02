طرابلس الجامعي: الانتهاء من صيانة عناية الجراحة بسعة 9 أسرة

أعلن

مدير مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي الثلاثاء، انتهاء صيانة غرفة عناية

الجراحة بسعة 9 أسرة، وتجهيزها بكل المستلزمات التي تحتاجها بعد توقف دام 4 سنوات.

وأشار

العجيلي، وفق الصفحة الرسمية للمستشفى، إلى استمرار أعمال الصيانة في قسم الإسعاف

ليجهز بأحدث الأجهزة والمعدات باعتباره المحطة الأولى للمرضى الذين يتوافدون من

كافة مناطق ليبيا.

وناشد

العجيلي مصرف ليبيا المركزي؛ لفتح اعتماد للشركة المنفذة لمشروع صيانة قسم النساء

والولادة حتى يقدم خدماته، مشددا على وجوب اتخاذ خطوات جادة من المصرف؛ لمنح عناصر

التمريض الوافدة حقوقهن وإحالة مرتباتهن الموقوفة منذ 3 سنوات.

وقال

العجيلي، إن شركة ” سوتشي امبيانتي الايطالية” بدأت في وضع الأساسات

الأولى لتنفيذ العقد المبرم مع إدارة المستشفى؛ لصيانة البنية التحتية، من أجهزة

هيدروميكانيكية وكهربائية “ضخمة” ومعامل ومصانع الغازات الطبية التي

انقطعت لسنوات؛ مما سبب في تدني مستوى خدمات المستشفى.

وأضاف

مدير مستشفى طرابلس الجامعي، أن أعمال الصيانة بدئت بأجهزة التكييف المركزي

وملحقاتها عن طريق وكيل الشركة المصنعة، وقامت الأيام الماضية بتركيب مضخات مياه

جديدة وصيانة شبكة الكهرباء الخاصة بها لتنفيذ الجانب الخاص بتطوير حدائق المستشفى

ومساحاته الخضراء.

يشار

إلى أن مستشفى الجامعي طرابلس ”الطبي” افتتح في فبراير الماضي قسم الكلى بسعة 20

كرسيا للمرضى الذين ليست لديهم جداول في مراكز غسيل أخرى.

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