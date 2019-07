قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بالرد على صحفي طلبها للزواج عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حيث عايد الصحفي دويع العجمي النجمة اللبنانية بمناسبة عيد ميلادها من خلال تغريدة على حسابه الرسمي قال فيها:

“بحجم السعادة التي تنثرينها بصوتك وبقدر الحب الذي به تتغنين دائما كل عام وأنت بنجاح وتميز وكل يوم وأنت المضيئة بقلوب المحبين فالحياة تليق بك حتى ننتهي، تبقين الذهبية التي لا يغيرها الزمن، ولا الظروف”.

هذا وردت عليه الزغبي بتغريدة طريفة قائلةً:

“شكرا يا أحلى عريس”.

وأشارت الزغبي إلى أنه سبق وتقدم وطلب يدها على الملء أمام المتابعين.

خلص وافقت 😂😍❤ https://t.co/yuTAWs0XaS — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) December 14, 2018

The post صحفي معروف يطلب الفنانة اللبنانية «نوال الزغبي» للزواج على تويتر! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا