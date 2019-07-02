لص هندي يقع في شر أعماله

عثر سكان قرية أبينهالي الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية يوم 24 يونيو الماضي على جثة لص إلى جوار بقرة كان يهم بسرقتها.

وبالتحقيق في القضية تبين أن اللص قام بسرقة البقرة من إحدى مزارع القرية، حيث سار بها لمسافة كيلومترين، قبل أن يحاول دفعها لدخول الشاحنة لينقلها بسرعة.

ولكن البقرة وجهت ركلة قوية لجسد اللص مما أدى إلى وفاته، حيث أكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة ناتج عن ركلة البقرة.

وأكد أهل القرية أن اللص البالغ من العمر 50 عاما له سوابق عديدة في عمليات سرقة وسطو، وقالوا إن البقرة أعطته جزاء أعماله السيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية