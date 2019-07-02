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لص هندي يقع في شر أعماله

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عثر سكان قرية أبينهالي الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية يوم 24 يونيو الماضي على جثة لص إلى جوار بقرة كان يهم بسرقتها.

وبالتحقيق في القضية تبين أن اللص قام بسرقة البقرة من إحدى مزارع القرية، حيث سار بها لمسافة كيلومترين، قبل أن يحاول دفعها لدخول الشاحنة لينقلها بسرعة.

ولكن البقرة وجهت ركلة قوية لجسد اللص مما أدى إلى وفاته، حيث أكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة ناتج عن ركلة البقرة.

وأكد أهل القرية أن اللص البالغ من العمر 50 عاما له سوابق عديدة في عمليات سرقة وسطو، وقالوا إن البقرة أعطته جزاء أعماله السيئة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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