حادثة مؤسفة.. طفلة تلقى حتفها بـ”طريقة مرعبة”

في حادثة مؤسفة للغاية لقيت الطفلة الكمبودية “روم روث نيري” البالغة من العمر عامين حتفها بعد سقوطها في بركة التماسيح التي تربيها عائلتها في منزلها.

ووقعت الحادثة يوم 30 يونيو الماضي في ضاحية مدينة سيام الكمبودية، حيث غافلت الفتاة الصغيرة والدتها التي كانت تعتني بشقيقها الرضيع واقتربت من بركة التماسيح دون أن تدرك الخطر المحدق بها.

وبعد مدة من الزمن انتبهت الأم لغياب طفلتها، فبدأت بالبحث عنها بمساعدة والدها الذي وجد جمجمتها في بركة التماسيح، لتدخل العائلة الصغيرة في حالة من الحزن.

وبعد هذه الفاجعة طالب مربو التماسيح أصحاب المزارع التقيد بشروط السلامة، والعمل على إبعاد الأطفال عن برك التماسيح لكي لا تتكرر هذه المأساة مجددا.

الجدير بالذكر أن مدينة سيام الكمبودية تشتهر بتربية التماسيح، حيث يوجد عدد كبير من مزارع التماسيح فيها.

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