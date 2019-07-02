دراسة تكشف “أكثر الشعوب أمانة”

مرت غالبية الناس بالموقف السيئ حين أرادت إخراج محفظتها من الجيب لكن تتفاجأ أنها غير موجودة لتبدأ بعدها رحلة البحث عن المفقود الثمين الذي يحتوي على نقود وربما أوراق مهمة.

لكن ما هي البلدان التي عليك أن تتوقع حدوث أسوأ الاحتمالات فيها؟ أي أنك ستفقد المحفظة بشكلٍ نهائي.

حاول باحثون من سويسرا والولايات المتحدة الأميركية الإجابة على هذا السؤال المُحيّر، من خلال التحقيق في 355 مدينة بـ40 دولة حول العالم، وحملت النتائج بعض المفاجآت.

وتم رصد أكثر من 17.300 محفظة نقود تم ملؤها بشكل مختلف، سواء من ناحية النقود، أو المتعلقات الشخصية.

وتم إعادة 8 آلاف محفظة من أصل 17.300، إلا أنه لا يُمكن تعميم التجربة على كل مواطني المدينة أو الدولة المستهدفة لاعتبارات كثيرة.

الغريب أن الباحثين لاحظوا إمكانية إعادة المحفظة كلما كانت كمية النقود أعلى بها.

أما أكثر الدول التي تتمتع بأمانة مواطنيها فكانت الدول الاسكندنافية، حيث أعلنت الدراسة أن المراكز الأولى جاءت من نصيب فنلندا والنرويج والسويد وسويسرا والدنمارك، بينما جاءت ألمانيا في المركز التاسع وفرنسا بالمركز العاشر وإسبانيا بالـ14.

أما البرتغال فكانت في المركز 20 واليونان 23 وإيطاليا المرتبة 24.

لكن الدراسة حملت نتائجَ سلبية بالنسبة لدول آسيا وإفريقيا، ولم تذكر الدراسة عن الوضع في ليبيا بسبب عدم شمولها ضمن البحث.

وجاءت تايلاند في المرتبة 28 عالمياً، ثم الهند بالمرتبة 30، وتركيا 31، وإندونيسيا (33)، وكينيا (36). أما البيرو فجاءت بالمركز (38)، والمغرب )39) والصين )40(.

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