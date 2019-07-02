“سناب شات” تفاجئ عُشاق الألعاب

في إطار مواكبتها للأحداث الرياضية قامت شركة “سناب شات” بإطلاق لعبة تنس جديدة حملت اسم Bitmoji Tennis.

وقالت سناب شات إنها أطلقت اللعبة بمناسبة بطولة ويمبلدون العالمية للتنس التي تقام سنويا في المملكة المتحدة.

وأكدت المنصة أن نظام اللعبة مشابه لحد كبير لنظام بطولة ويمبلدون، حيث يمكن للاعبين اللعب بشكل فردي أو ضمن مجموعات، حيث يخرج الخاسر من البطولة ويبقى الرابح.

وستحصل منصة “سناب شات” على عوائد مالية جيدة من هذه اللعبة، حيث إنها ستعرض إعلانات بين شوطي المباراة التي يلعبها اللاعبون.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تطلق بها “سناب شات” لعبة فيديو خاصة بالتنس، حيث سبق لها إطلاق لعبة عدسة للاعبة الأمريكية سيرينيا ويليامز.

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