شركة Realme تستعد لإطلاق هاتف بكاميرا مميزة

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إطلاق شركة Realme الصينية هاتفا جديدا بكاميرا مميزة تساعد المستخدم على التقاط صور عالية الدقة.

وأكدت التقارير أن هيكل الهاتف الجديد سيأتي مشابهاً إلى حد ما لهيكل هواتف Realme 3Pro، حيث سيكون الهيكل مقاوم للماء والغبار، كما سيحتوي على زجاج يحميه من الخدوج، وماسح للبصمات تم وضعه في الجهة الخلفية للهاتف.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى بتردد 2.48 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 640، ومودم Snapdragon X24 LTE.

وأشارت التقارير إلى أن الذاكرة العشوائية لهذا الهاتف ستتراوح ما بين 8 و12 غيغا بايت، كما أنه سيزود بمنفذ USB-C، وبمكان لتركيب شريحتي اتصال، وشريحة NFC.

وسيأتي الهاتف الجديد مع كاميرا أمامية تتمتع بخاصية التعرف على الوجوه، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميغا بيكسل، تعمل مع حساسات Samsung ISOCELL Bright GW1 والتي تتيح للمستخدم التصوير بشكل دقيق في ظروف الإضاءة المنخفضة.

الجدير بالذكر أن التقارير لم تستطع التوصل إلى موعد إصدار الشركة الصينية لهذا الهاتف ولا سعره.

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