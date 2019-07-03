4 أسباب لزيادة الوزن غير المبررة.. منها ‬قصور الغدة الدرقية

في بعض الأحيان يزداد الوزن على الرغم

‫من عدم تناول المزيد من الطعام مع المواظبة على ممارسة الرياضة، فما ‫السبب؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت خبيرة

التغذية الألمانية ريكاردا هولتورف ‫إن زيادة الوزن غير المبررة لها أسباب عدة،

منها:

1- احتباس السوائل بالجسم ‫بسبب

الإفراط في تناول الملح مثلا، أو بسبب الدورة الشهرية بالنسبة ‫للنساء.

2- بعض الأدوية مثل مضادات ‫الاكتئاب

ومستحضرات الكورتيزون، إذ إن هذه الأدوية لها ‫تأثير سلبي على عملية الأيض.

3- التوتر النفسي من أسباب زيادة الوزن

غير المبررة، لأن ‫هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين لها تأثير سلبي على

الأيض، ‫مما يؤدي إلى احتباس السوائل من ناحية وتراكم الدهون من ناحية أخرى.

4- الإصابة ببعض الأمراض مثل قصور

الغدة الدرقية، الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض، أو أمراض ‫القلب أو مشاكل الكلى.

‫لذا ينبغي على أي حال استشارة الطبيب

للتحقق من السبب الحقيقي الكامن ‫وراء زيادة الوزن غير المبررة، خاصة إذا كانت

مصحوبة بأعراض إضافية مثل ‫قِصر النفس والتورمات والآلام والتعب وفقدان الشهية

والحساسية للبرودة.

المصدر : الجزيرة نت

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