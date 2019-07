بالصور.. شاهد سيارة بي إم دبليو «X6» الجديدة كلياً

شرعت “بي إم دبليو” باختبار سيارة X6 الجديدة، التي ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي جاذبية وأناقة في العالم.

حيث يمكن أن نلاحظ من خلال التسريبات الأولية أنها أتت بهيكل انسيابي كبير وأنيق، يميزه الشبك الأمامي الذي يعكس روح “بي إم دبليو”، إضافة إلى المصابيح الجذابة التي تعمل بتقنيات LED.

وتتميز هذه السيارة بعجلات رياضية كبيرة، وواجهة خلفية تحوي مصابيح متطورة، وزوجين من العوادم التي تحسن من تدفق الغازات بشكل يزيد من عزمها أثناء الحركة.

هذا من المفترض أن تطرح بعدة أنواع من المحركات، محركات بـ6 أسطوانات وعزم 250 و400 حصان، ومحركات توربينية بـ8 أسطوانات، وعزم 575 و600 حصان، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

كما ستزود X6 الجديدة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بمعدل ارتفاعها عن سطح الأرض وزيادة هذا الارتفاع عند الحركة على الطرق الوعرة، إضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة لتحديد المواقع، ونظام لتنقية هواء المقصورة.

