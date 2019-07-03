حدث جديد للعبة Rainbow Six Siege

أطلقت شركة Ubisoft حدثاً جديداً ومميزاً للعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ولفترة محدودة يسمى بـ Showdown.

ويقدم الحدث الجديد مستوى لعب جديد في أجواء غربية ومتوحشة لعُشاق الإثارة، حيث يتنافس اللاعبون في طور 3 مهاجمين ضد 3 مدافعين وكل ما يملكونه هو سلاحان فقط في خريطة جديدة تُسمى “حصن الحقيقة”.

ومن بين التحدّيات الجديدة التي يُقدمها الحدث، اختفاء شريط الطاقة والذخيرة ومنظار التصويب، وعدم السماح للاعبين بالحصول على أي فترة للاستعداد.

يُشار إلى أن هذا الحدث يتوفّر لفترة مؤقتة بين 2 إلى 16 يوليو ويمكنك مشاهدة العرض الدعائي له عبر الضغط على الرابط الموجود بالأسفل:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية