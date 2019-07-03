قوقل تتيح حذف بيانات الموقع الجغرافي التي تعرفها عنك تلقائياً

في مؤتمر المطورين خلال شهر مايو الماضي كشفت قوقل عن

أداة جديدة ترفع من مستوى خصوصية المستخدمين والتي تقوم بحذف بيانات الموقع

الجغرافي تلقائياً عند الوصول إلى حد معين، واليوم أصبحت هذه الميزة متاحة

للمستخدمين عبر أندرويد وآيفون.

والآن لو دخلت إلى إعدادات الحساب وبالتحديد التحكم

بالنشاط Activity controls ومن ثم ضمن

قسم Location History ستجد خيارا جديدا لتحديد الزمن الذي ستحذف

فيه بيانات الموقع الجغرافي تلقائياً.

وتوفر قوقل ثلاثة خيارات، الأول هو إبقاء تلك البيانات

حتى تقوم بحذفها يدوياً، والثاني هو الحذف بعد مرور 18 شهراً، والثالث بعد مرور 3

أشهر، وبالطبع هذه الميزة تحتاج إلى أن تكون قد سمحت لقوقل بالأصل أن تجمع عنك

بيانات موقعك الجغرافي.

بالرغم من أن قوقل الآن أصبحت تعطي خيارا أفضل للمستخدم،

لكن مدافعي الخصوصية يطالبون بتفعيل تلك الميزة تلقائياً افتراضياً للجميع حيث

يطالبون قوقل بأن لا تجمع عنهم أي بيانات جغرافية عن أماكن وجودهم ولا تحتفظ بها

بشكل دائم.

من الجيد أن قوقل أصبحت تعطي المستخدم خيارا بالحذف

التلقائي لبيانات الموقع الجغرافي، لكن الأفضل أيضاً أن تعطيه خيارات زمنية أكثر،

فمن غير المعقول أن أقل مدة هي ثلاثة أشهر والخيار الآخر هو سنة ونصف.

هذه الميزة ستتاح تدريجياً بدءاً من الأسبوع المقبل وذلك

في حال الدخول إليها من هواتف أندرويد و آيفون.

المصدر: عالم التقنية

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