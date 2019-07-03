الشرطة الأسترالية تنشر “فيديو مرعب” لتوعية الآباء

في إطار سعيها لرفع درجة الوعي لدى الآباء لينتبهوا لأطفالهم ولا يغفلوا عنهم في الأماكن العامة، قامت الشرطة الأسترالية بنشر مقطع فيديو يظهر من خلاله طفل أسترالي يسقط تحت القطار في محطة سيدني.

وكان الطفل يسير باتجاه القطار المتوقف في المحطة برفقة والدته التي كانت تدفع شقيقه في العربة دون أن تمسك بيد طفلها، ليسقط الطفل في الحد الفاصل ما بين القطار والرصيف.

وسارعت الأم لرفع يدها لكي ينتبه لها عمال المحطة، في حين بادر عدد من الركاب الموجودين بالقرب من القطار إلى مساعدة الطفل -الذي لم يصب بأذى- على الخروج من المأزق الذي وقع فيه.

وقال مسؤول في محطات سيدني إن منطقة الأعمال في محطات سيدني تكون شاهدة في العادة على نصف الحوادث التي تحدث في المحطات، وطالب الآباء بإمساك أطفالهم بأيديهم عند إدخالهم إلى القطارات، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

الجدير بالذكر أن الشرطة الأسترالية قامت بتغطية وجه الأم والطفل في مقطع الفيديو الذي نشرته حفاظا على خصوصيتهما.

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