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حديقة حيوان إيطالية تقدم “جيلاطي” لحيواناتها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دفعت موجة الحر الاستثنائية التي تضرب أنحاء واسعة من أوروبا المسؤولين في الدول الأوربية إلى اتخاذ إجراءات تساعدهم على تجنب أضرار الموجة.

وكان لهذه الموجة تأثير كبير على حياة الإنسان والحيوان في إيطاليا بالذات، الأمر الذي دفع حديقة حيوان إيطالية للبحث عن طرق لتخفيف الحرارة عن حيواناتها غير المعتادة على هذه الحرارة.

وقامت إدارة الحديقة بتقديم المثلجات “جيلاطي” بنكهات مختلفة للحيوانات الموجودة فيها، لكي تساعدها على تبريد أجسادها.

وقام المسؤولون في إيطاليا برفع حالة التأهب للمستوى 3 والذي يعد أعلى مستوى للطوارئ في إيطاليا عندما يتعلق الأمر بالحرارة.

ودعت السلطات الإيطالية السكان لأخذ الحذر، وتجنب التعرض لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة، كما طالبتهم بالابتعاد عن الازدحام، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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