حديقة حيوان إيطالية تقدم “جيلاطي” لحيواناتها

دفعت موجة الحر الاستثنائية التي تضرب أنحاء واسعة من أوروبا المسؤولين في الدول الأوربية إلى اتخاذ إجراءات تساعدهم على تجنب أضرار الموجة.

وكان لهذه الموجة تأثير كبير على حياة الإنسان والحيوان في إيطاليا بالذات، الأمر الذي دفع حديقة حيوان إيطالية للبحث عن طرق لتخفيف الحرارة عن حيواناتها غير المعتادة على هذه الحرارة.

وقامت إدارة الحديقة بتقديم المثلجات “جيلاطي” بنكهات مختلفة للحيوانات الموجودة فيها، لكي تساعدها على تبريد أجسادها.

وقام المسؤولون في إيطاليا برفع حالة التأهب للمستوى 3 والذي يعد أعلى مستوى للطوارئ في إيطاليا عندما يتعلق الأمر بالحرارة.

ودعت السلطات الإيطالية السكان لأخذ الحذر، وتجنب التعرض لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة، كما طالبتهم بالابتعاد عن الازدحام، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية